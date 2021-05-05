İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, yerel bir televizyon kanalında canlı yayına bağlandığı sırada ilgi isteyen 7 aylık köpeğinin onu rahat bırakmaması nedeniyle zor anlar yaşadı. Olay, görüntülerin sosyal medyada yayılması ile gündem oldu.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, bu ayın başlarında hayatını kaybeden İrlandalı aktör Tom Hickey hakkında konuşmak üzere yerel bir televizyon kanalında canlı yayına bağlandı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins, canlı yayında zor anlar yaşadı https://t.co/oLtV2ZVRbc pic.twitter.com/BEqzryZbNh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2021

​Canlı yayın sırasında 7 aylık Bernese dağ köpeği, Higgins’i rahat bırakmadı. Sahibinden ilgi isteyen köpek, Higgins’in dikkatini çekmek için o konuşurken sürekli kolunu çekiştirerek, sevimli tavırlarıyla rol çaldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ile Higgins ve ondan rol çalan köpeği gündem oldu.