Almanya Başbakanı Merkel'den yabancı kuvvetlerin Libya'dan çekilmesi çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Libya'da bulunan yabancı kuvvetlerin ülkeden çekilmesi yönünde çağrı yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, iki liderin de Libya'da Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki hükümete destek ve yardım sağlamanın yanında yıl sonunda yapılması planlanan seçimlerin düzenlenmesine yardımcı olma konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Seibert, görüşmede Merkel'in Erdoğan'a 'yabancı kuvvetler ve paralı askerlerin yaklaşan geri çekilmesinin önemli bir sinyal göndereceğini' vurguladığını kaydetti.

Merkel tells Turkey's Erdogan withdrawal of troops from Libya would be 'important signal' https://t.co/3t77GaE1pw pic.twitter.com/Nvh17HFSue — Reuters (@Reuters) May 5, 2021

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.