Ukraynalı vekil, ülkesi için olan Bayraktar TB2 İHA'larının üretim sürecini denetledi

Facebook’tan açıklama yapan Kopıtin, “Ukrayna’nın Türkiye’deki savunma ataşesi ile birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için olan TB2 insansız hava araçlarının üretim sürecini denetledik. Bu stratejik bir projemiz. Türk insansız sistemleri, askeri bir krizde zafere giden yolda belirleyici rol oynuyor. Bu, Dağlık Karabağ ve başka sıcak noktalarda kanıtlandı” ifadelerini kullandı.
Kopıtin ayrıca Akıncı İHA’larının testlerinin yapıldığı Çorlu Havalimanı’na gittiğini söyledi.
Politikacıların görevinin karşılıklı işbirliğini artırmak olduğunu belirten Kopıtin, ülkesinin ulusal savunmasını güçlendirmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Сьогодні разом з аташе з питань оборони України у Туреччині проінспектували хід виробництва ударних БПЛА ТВ2 для ЗСУ. Це...Игорь Копытин paylaştı: 4 Mayıs 2021 Salı
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)