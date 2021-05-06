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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

    Zelenskiy: Biden'ı Kırım Platformu'nun birinci zirvesine davet ettim

    © İHA / BEKİR KESKİN
    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı Kırım Platformu'nun ağustos ayında yapılması planlanan birinci zirvesine davet ettiğini söyledi.

    ABD Dışişeri Bakanı Antony Blinken'le Kiev'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, "2021'in Ukrayna-ABD ilişkileri için temel yıl olacağını düşünüyoruz. Bu yıl içinde, bağımsızlığımızın 30. yılında Ukraynalılar için temel teşkil edecek bir diğer husus, önem atfettiğimiz Kırım Platformu olacak. Bu, Kırım'a yardım edilmesi, yarımadamızın işgalden kurtarılması ile ilgili ilk platform olacak. ABD Başkanı ile Başkan Yardımcısı'nı davet ettim. Ukrayna için sembolik öneme sahip bu yılda ABD'nin bizim yanımızda olacağına inanıyoruz" dedi.

    Kiev'in Kırım'ın Ukrayna topraklarına dönmesi konusunu ele almayı planladığı Kırım Platformu'nun 23 Ağustos'ta toplanması bekleniyor.

    'ABD'ye minnettarım'

    Blinken'la ilk kez bir araya geldiklerini ancak bunun ilk görüşme olmadığı hissini taşıdığını söyleyen Zelenskiy, "Blinken'ın ekibi, yaşananlarla ilgili tüm detayları biliyor. En önemlisi de Donbass'taki durumu biliyor. Bize verdikleri destek için ABD'ye minnettarım. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü destekliyorlar ve bu sadece lafta kalmıyor" ifadelerini kullandı.

    Blinken'la Karadeniz, Azak Denizi, Donbass ve Kırım'daki durumu, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlar için ABD'ye teşekkürlerini sundu.

    Zaharova, Kiev'in çabalarını saldırganlık olarak nitelemişti

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Kırım'ı geri alma stratejisinin 'üç sac ayağına' dayandığı yönündeki açıklamalarına tepki göstermiş, Kiev'in Kırım'ı Ukrayna topraklarına döndürme çabalarının gayri meşru olduğunu ve Rusya'ya karşı saldırganlık olarak görüleceğini söylemişti.

    Bu 'üç sac ayağının' Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 'işgalden kurtarma' stratejisi, 'Kırım Platformu' inisiyatifi ve 'uluslararası hukukun yeniden tesisi' olduğuna dikkat çeken Zaharova, "'Kırım Platformu' inisiyatifi de dahil olmak üzere bu tür faaliyetlere her ülke ve kuruluş tarafından sağlanan katılımı Rusya'ya yönelik hasmane bir adım, ülkemizin toprak bütünlüğüne doğrudan müdahale olarak göreceğimizi bir kez daha hatırlatırız. Yaptırımlar ve su ablukası da dahil Kırım sakinlerine karşı gizlice uygulanacak hiçbir 'strateji' onların güvenini geri kazanamaz" diye vurgulamıştı.

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    Etiketler:
    Kiev, Mariya Zaharova, Donbass, Kırım, Joe Biden, Vladimir Zelenskiy, Rusya, ABD, Ukrayna
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