'Jersey Krizi'nde İngiliz balıkçılardan Fransız balıkçıları kışkırtan hamle

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’ndeki Jersey Adası açıklarında avlanma hakları konusunda anlaşmazlık devam ederken, 50'den fazla Fransız balıkçı teknesi bu sabah Jersey'nin başkenti Saint Helier'daki limanda bir araya geldi.

Balıkçılar, Brexit’ten sonra Fransız denizcilere uygulanan balıkçılık şartlarını ve balıkçılık alanlarına erişimin kısıtlanmasını protesto etmek için ana limanı abluka altına almıştı. Abluka nedeniyle bir yük gemisinin limandan ayrılamadığı belirtilmiş, Jersey Dışişleri Bakanı Ian Gorst balıkçılar ile görüşeceğini duyurmuştu.

Abluka sırasında ise İngiliz ve Fransız balıkçıklar arasındaki gerilim yükseldi. İngiliz balıkçı Jonathan Ruff, ablukaya katılan Fransız balıkçı teknesi Lagot’u Saint Helier'daki ana liman açıklarında çarparak bölgeden uzaklaştırdı. Balıkçı gemileri arasındaki gerilim ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

İngiltere ve Fransa bölgeye devriye botları gönderdi

Fransa hükümetinin Brexit sonrası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle İngiltere yönetimindeki Jersey Adası’nın elektriğini kesme tehdidinin ardından İngiltere, balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey'in ana limanındaki ablukayı izlemek adına Kraliyet Donanması'na ait 2 devriye gemisini bölgeye gönderdi. İngiltere’nin devriye botu hamlesinin ardından Fransa da 2 devriye botunu Jersey açıklarına konuşlandırdı.

#France has sent patrol ships, including a gendarme police vessel, to waters near the #British island of Jersey, where around 50 French fishing boats gathered to protest over post-Brexit fishing rights. https://t.co/JJebrBxydz — RFI English (@RFI_En) May 6, 2021

​Ne olmuştu?

İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey'e balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirdi.

Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümeti tarafından İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya konulan yeni lisans sistemine göre, Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektiriyor.

Karara tepki gösteren Fransız yetkililer, Manş Adaları açıklarında balık tutmak için 'yeni teknik önlemlerin' AB'ye iletilmediğini ve bu durumun da yeni önlemleri 'geçersiz' hale getirdiğini belirtmişti.

Fransız Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ülkesinin yüzde 95'i Fransa'dan su altı kablolarıyla sağlanan Jersey'nin elektrik arzını kesme tehdidinde bulunmuştu.

Girardin Fransız parlamentosuna, Manş Adaları sularına erişimi düzenleyen yeni kuralların 'kabul edilemez' olduğunu ve Fransa'nın misilleme tedbirlerinin kullanıma hazır olduğunu belirtmişti.

Girardin, "Durumun buraya gelmesinden dolayı üzgünüm, ancak mecbur kalırsak yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.