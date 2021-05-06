Çekya Başbakanı Babis: Rusya ile tırmanan gerilimi azaltmalıyız

Çek devlet televizyonuna demeç veren Babis, kendi attığı adımların da etkisiyle gerilen Rusya-Çekya ilişkileri hakkında konuştu. Duygularla hareket edilmesi sonucu şu anda ikili ilişkilerdeki durumun gergin olduğunu belirten Babis, gerilimli atmosferi sakinleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Daha önce Babis, 2014 yılında Vrbetice kasabasındaki mühimmat depolarında yaşanan patlamalardan Rusya'yı sorumlu tutarak 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Kremlin Prag'ın suçlamalarının uydurma olduğunu vurgularken Rusya Dışişleri Bakanlığı da 20 Çek diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.