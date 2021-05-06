Kiev: Biden'ın bu yıl içinde Ukrayna'yı ziyaret etmesini umuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

Yermak, açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden'ı bu yıl Ukrayna'da görme konusunda 'umutlu olduklarını' dile getirdi.

Yetkili, 2021'in Ukrayna'nın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü olması nedeniyle özel bir yıl olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Biden arasındaki görüşme için şimdiye dek bir tarih belirlenmediğini kaydeden Yermak, şöyle devam etti: "Ancak bu görüşmenin yakında gerçekleşeceğine inanmak için sebeplerimiz var, zira hem Ukrayna Devlet Başkanı hem de biz, Dışişleri Bakanı'ndan Başkan Biden'in bu yöndeki isteğini işittik."

Yetkili, ayrıca Blinken'in Ukrayna'da yaptığı görüşmelerin formatının, devletler arasındaki ilişkilerin 'farklı seviyelerde inşa edildiğini' doğruladığını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugün Ukrayna'ya resmi bir ziyaret düzenleyerek temaslarda bulunmuştu.