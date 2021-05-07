Kiev: ABD, Ukrayna’nın NATO’ya katılımına destek veriyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Adrey Yermak, ABD’nin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili eylem planı almasına desteğini bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşmeyle ilgili bilgi veren Yermak, “Bugün, Ukrayna’nın üyelik eylem planı almasına ABD’den tam destek aldığına dair yeni bir teyit aldık. Ama ittifakta çok üye var, bu nedenle çalışmalar devam ediyor. ABD, Ukrayna’nın NATO’ya katılımına destek veren stratejik partnerimiz olduğunu bir kez daha teyit etti” ifadesini kullandı.

Yermak, “Ukrayna ve ABD, Karadeniz’de güvenliği güçlendirmek için jeopolitik ve askeri dahil çeşitli işbirliği biçimlerini değerlendiriyor” diye ekledi.