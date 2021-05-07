Lugansk: Yakın gelecekte Ukraya'dan saldırı beklemiyoruz

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Paseçnik, yakın vadede Ukrayna tarafından bölgeye yönelik bir saldırı beklemediklerini söyledi.

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LPR) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi.

Sputnik'e konuşan Paseçnik, LPR'nin Ukrayna ordusu tarafından bölgeye dönük bir saldırı bekleyip beklemediği yönündeki soruya "Hayır, sanmıyorum" yanıtını verdi.

LPR lideri, son askeri raporların cephe hattı yakınında spesifik bir yoğunlaşmanın tespit edilmediğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.

'Putin ile Biden'ın zirvede Donbass'taki durumu da görüşeceğine inanıyorum'

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında bu yaz aylarının başında üçüncü bir ülkede düzenlenmesi planlanan zirveye ilişkin yorumda bulunan Paseçnik, zirvede Donbass'taki ihtilafın da görüşüleceğine inandığını belirtti.

"Benim bakış açıma göre, belki Donbas'ta yaşadığım için öyle görünüyor, burası dünyadaki en sıcak noktalardan biri" diyen Paseçnik, şöyle devam etti:

"Burada bir çıkar çatışması görüyoruz ve çatışma çok ciddi görünüyor. Bu neredeyse tüm Batı Avrupa'nın çıkarlarına etki ediyor, bizim çıkarlarımızı etkiliyor, bazı taraflar Rusya'yı buraya çekmeye çalışıyor ve bu durum, ABD'nin çıkarlarını da etkiliyor. Bu, burada birden fazla çıkarın çatıştığı anlamına geliyor. Bu sebeple konunun görüşme için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ve şüphesiz Biden ile Vladimir Putin arasındaki görüşmede ele alınacağına inanıyorum."

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bugüne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.