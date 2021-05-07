AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson Ankara’ya geliyor

Milliyet'ten Ecem Toplar'ın haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Komiser Johansson, ziyareti çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından kabul edilecek, Sayın Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızla görüşecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye ile AB arasında göç alanındaki işbirliği ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere, 18 Mart Mutabakatı’nın tüm yönleri ele alınacaktır.”