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    Macaristan'daki laboratuvar, Slovakya'nın 'uygun bulmadığı' Sputnik V aşılarının güvenirliğini doğruladı

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202105071044445809-macaristandaki-laboratuvar-slovakyanin-uygun-bulmadigi-sputnik-v-asilarinin-guvenirligini-dogruladi/

    Slovakya'nın The Lancet'te belirtilen özellikleri taşımadığını öne sürdüğü Sputnik V aşısı partisini analiz eden Macaristan'daki bir laboratuvar, aşının güvenilir olduğunu doğruladı.

    TA-3 televizyonuna demeç veren Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarskiy, "Rus Sputnik V aşısının Macaristan'da yapılan incelemelerinin sonuçları, her şeyin yolunda olduğunu ortaya koydu" dedi.

    Macaristan Sağlık Bakanlığı'ndan incelemelerin başarıyla tamamlandığına dair resmi yazı aldıklarını belirten Lengvarskiy, "Slovakya, depolarında bulunan Rus aşılarına ilişkin atacağı adımları belirlemek için Rus uzmanlar da dahil çeşitli uzmanlarla istişarelerde bulunacak" dedi.

    © Sputnik / Владимир Трефилов
    RDIF: Slovakya'da Sputnik V aşısını test eden laboratuvar, AB'nin resmi laboratuvar zinciri içinde yer almıyor
    Daha önce Slovakya'da ilaç düzenleyicisi rolünü oynayan Devlet İlaç Kontrolü Ensitüsü'nün sekreteri Magdalena Jurkemikova, 1 Mart'ta ülkeye gelen ilk Sputnik V aşı partisinin, The Lancet tıp dergisinde yayınlanan özelliklere uymadığını duyurmuştu. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Slovakya'dan resmi başvuru gelmesi halinde Sputnik V aşısının testi konusunda bu ülkeye yardım etmeye hazır olduklarını söylemişti.

    Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Maalesef mevcut sözleşmeyi ihlal eden Devlet İlaç Kontrolü Enstitüsü, AB'nin yetkili laboratuvarları erişilebiliyor olmasına rağmen Sputnik V aşısına yönelik testleri, yetkili olmayan bir laboratuvarda gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

    'CoviVac ve Sputnik Light Kovid-19 Önleme Kılavuzu'na eklendi'

    Jair Bolsonaro
    © AFP 2021 / LEO MALAFAIA
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    Rusya Sağlık Bakanlığı, CoviVac ve Sputnik Light aşılarının Kovid-19 Önleme Kılavuzu'na dahil edildiğini belirtti.

    Bakanlık, yetişkinlerde koronavirüsün tedavisinde kullanılması onaylanan Favipiravir, Remdesivir, Interferon-alfa, Umifenovir ile insan immünoglobülinini onaylı ilaçlar listesine ekledi.

    Rusya'da 8 bin 386 vaka tespit edildi

    koronavirüs, hasta, doktor, Rusya
    © Sputnik
    Rusya’da 29 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı
    Koronavirüsle mücadele merkezinin verilerine göre Rusya'da son 24 saatte 8 bin 386 kişiye koronavirüs tanısı koyuldu. Bin 154 kişide semptom bulunmadığı kaydedildi.

    Moskova 2 bin 846, St. Petersburg 722 ve Moskova Bölgesi 608 ile en fazla vaka görülen yer oldu.

    Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 376 artarak 112 bin 622'ye ulaştı.

    Son 24 saatte 8 bin 022 kişinin iyileşmesiyle hastalığı yenenlerin toplam sayısı 4 milyon 480 bin 360'a yükseldi.

    Etiketler:
    The Lancet, Sputnik Light, Sputnik V, Slovakya, Macaristan
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