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    Boris Johnson seçim kampanyası sırasında Hartlepool United Futbol Kulübü'nde ayaktopu becerilerini sergilerken

    İşçi Partisi'nin kalesi Hartlepool'u ilk kez Muhafazakar Parti kazandı

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    Brexit şampiyonu Britanya Başbakanı Boris Johnson dün düzenlenen seçimlerde Kırmızı Duvar'a bir balyoz daha indirdi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin kalelerinden Hartlepool'dan 1974'te seçim bölgesi haline gelmesinden beri ilk kez Muhafazakar Partili milletvekili çıktı.

    Britanya'nın İngiltere bölgesinde yerel yönetimler, Galler ve İskoçya bölgelerinde özerk yönetimler seçimlerine ilaveten İngiltere'nin Hartlepool milletvekilliği için düzenlenen ara seçimde, iktidardaki Muhafazakar Parti tarihi zafer kazandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin kalelerinden Hartlepool'da 1974'te seçim bölgesi haline gelmesinden beri ilk kez Muhafazakar Partili milletvekili çıktı.

    İşçi Partisi'nin Kuzey İngiltere'deki kaleleri için kullanılan bir terim olan Kırmızı Duvar'ı 2019'daki Brexit soslu genel seçimlerde yıkarak bu bölgelerde bir dizi milletvekili çıkaran Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti (Tory), böylece seriye Hartlepool'u da ekledi. 

    Çantada keklik olmaktan çıktılar

    Tory adayı Jill Mortimer, oyların yüzde 51.88'ini alarak İşçi Partili rakibi Paul Williams'ı açık ara geride bıraktı. 15 bin 529 oy toplayan Mortimer, 8 bin oy alan 589 Williams'a 7 bin oyluk fark attı.

    Hartlepool'un yarım asırdır seçtiği ilk Tory vekili, zafer konuşmasında, "İşçi Partisi çok uzun süredir Hartlepool'u çantada keklik gördü" vurgusuyla 'bölge halkının İşçi Partisi politikalarına yeter dediğini ve değişim zamanının geldiğini net biçimde gösterdiğini' dile getirdi.

    İşçi Partisi liderliğine popülizme yönelme çağrısı

    Tory, Kırmızı Duvar'daki yerel yönetimleri de kazanıp kazanmadığını görmek için diğer seçim sonuçlarının gelmesi beklerken, İşçi Partisi milletvekili Richard Burgon, Hartlepool milletvekilliğini kaybetmelerini 'inanılmaz hayal kırıklığı' diye niteledi. "Kazanmamız gereken yerlerde geriye gidiyoruz" diyen Burgon, 'İşçi Partisi liderliğinin derhal yön değişikliğine gitmesi' çağrısı yapıp "Buna, manifestomuzda, seçmenlerin büyük çoğunluğunun oy verdiği popüler politikaları desteklemekle başlamalı" tavsiyesinde bulundu.

    Yeni lidere soğuk duş

    İşçi Partili milletvekili Steve Reed de "İnsanlar liderin değiştiğini anlıyor, ama partinin de değiştiğini anlamıyor, çünkü bunu kanıtlamak için yeterince çaba göstermedik" yorumunu yaptı.

    İşçi Partisi'nde 2019'daki seçim hezimeti, sosyalist Jeremy Corbyn'in liderlikten istifasına, yerine Sir Keir Starmer'ın gelmesine yol açmıştı.

    Dolayısıyla bu seçimler, Keir Starmer için ilk sandık sınavı niteliğinde.

    Independent'a konuşan Starmer'a yakın bir kaynak, Hartlepool'un düşmesini "Parti henüz seçmenlerin bize güvenmesine yetecek kadar değişmedi" diye değerlendirdi.

    Hartlepool'u 3 kez ziyaret etmişti

    Seçim kampanyasında Hartlepool'u 3 kez ziyaret eden Starmer, bu seçimlerdeki olası yenilgilerin 'tüm sorumluluğunu üstleneceğini' söylerken, 'İşçi Partisi'nin seçmenler nezdinde yeniden güven inşa etmek için tırmanması gereken bir dağ olduğundan' söz etmişti.

    Corbyn cephesinden sosyalizm vurgusu

    Corbyn'i destekleyen kitlesel kampanya grubu Momentum, Hartlepool'daki ara seçimin sonucunu 'felaket' diye niteledi. Momentum yetkililerinden Andrew Scattergood, bundan Starmer'ı sorumlu tutarak "Dönüştürücü bir sosyalist mesaj daha önce Hartlepool'da kazanmıştı, yeniden kazanabilirdi. Starmer'ın solu yalnızlaştırma ve anlamlı politikaların yerine boş klişe laflar etme stratejisi başarısız oldu" dedi.

    Gözler İskoçya'da

    Brexit mağduru İskoçya'daki seçim sonuçları ise bölgede iktidarda bulunan İskoç Ulusal Partisi'nin ikinci bağımsızlık referandumu talebine ne kadar destek olduğunu ölçmeye yarayacak.

    Etiketler:
    Jeremy Corbyn, Keir Starmer, Boris Johnson, İşçi Partisi (İngiltere), İşçi Partisi, Muhafazakar Parti (İngiltere), Muhafazakar Parti, ilk, seçim zaferi, Milletvekili, Seçim, Hartlepool, İskoçya, Galler, İngiltere, Britanya
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