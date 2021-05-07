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    AstraZeneca aşısı

    İngiltere'de 40 yaş altına AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Avrupa
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    İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), 40 yaş altındakilerde daha fazla kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca aşısı yerine, ülkede acil kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu.

    Nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle sık sık tartışma konusu olan Oxford/AstraZeneca aşısı, bu kez İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın da gündemine girdi.

    Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI), 40 yaşın altındaki kişilere Oxford/AstraZeneca aşısına alternatif olarak  ülkede kullanımına onay verilen diğer aşılar Pfizer veya Moderna'nın yapılmasını tavsiye etti.

    Kovid-19 aşılarının, ölüm, ağır hastalık ve bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilen açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının faydasının, riskinden daha fazla olduğu aktarıldı.

    Açıklamada, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 34 milyon 934 bin 171'e ulaştığı ülkede, 8 Aralık 2020'de başlayan aşılama programıyla 10 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesinin önlendiğinin tahmin edildiği bildirildi.

    'Öncelik aşıların güvenliği'

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) Başkanı Prof Wei Shen Lim, önceliklerinin aşıların güvenliği olduğunu belirtti.

    Lim, "Kovid-19 oranları kontrol altına alınmaya devam ettiği için kronik sağlık sorunu olmayan 18-39 yaş aralığındakilere, aşılama programının ilerlemesinde gecikmeye neden olmayacaksa Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif Kovid-19 aşılarının yapılmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    MHRA, 8 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihlerinde 79 kan pıhtılaşması vakasının rapor edildiğini, bu kişilerden 19'unun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

    Ülkede, 7 Nisan'da 30 yaş altındakilere kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Oxford-AstraZeneca aşısının yerine Pfizer veya Moderna'nın aşılarının yapılacağı açıklanmıştı.

    Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

    Avrupa İlaç Kurumu'ndan Guillain-Barre Sendromu araştırması

    Öte yandan Avrupa İlaç Kurumu, AstraZeneca aşısının olası nörolojik yan etkilerini de incelemeye başladıklarını ve İngiltere'den konuya dair veri talep ettiklerini bildirdi. 

    Buna göre kurum aşının, sinir sisteminde meydana gelen, kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen Guillain-Barre Sendromu'na sebep olup olmadığını araştıracak. 

    İngiltere'nin onayladığı aşılar

    Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı. İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı. 8 Ocak'ta da ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın  aşısının yaygın kullanımı onaylanmıştı.

    Etiketler:
    Moderna, BioNTech, Pfizer, kan pıhtılaşması, AstraZeneca, İngiltere
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