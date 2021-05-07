Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 tedavisi için geliştirilen bir ilacı değerlendirmeye aldı

EMA'nın hızlı kullanım onayı vermesi için yapılan ön değerlendirme sürecine dahil edilen ve 'monoklonal antikor' olduğu belirtilen Sotrovimab, GlaxoSmithKline ile Vir Biotechnology şirketleri tarafından geliştirildi.
First step towards 🇪🇺#COVID19 Therapeutics Strategy target of starting 7 rolling reviews in 2021. @EMA_News starts evaluating the monoclonal antibody sotrovimab.— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 7, 2021
▶️It is crucial that, alongside vaccines, we provide citizens with therapeutic solutions.https://t.co/kv9dXtd8Ib
EMA'dan yapılan açıklamada, ilacın laboratuvar çalışmaları ve hayvanlar üzerindeki çalışmalardan elde edilen ilk verilerin incelemesinin başladığı ancak fayda-risk dengesi hakkında karar vermek için henüz çok erken olduğu bildirildi.
EMA uzmanları, ilaçla ilgili klinik çalışmalardan elde edilen verileri de çıktıkça değerlendirilecek. İlacın AB ülkelerindeki Kovid-19 hastalarında kullanılması için resmi pazar onayı başvurusunu destekleyecek yeterli kanıt elde edilene kadar ön değerlendirme süreci devam edecek.
Ajans, şubat ayında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisinde de kullanılan 'antikor kokteylinin' oksijen takviyesi almayan hastalara verilebileceğini bildirmişti.
ABD'de Kasım 2020'de onay alan 'casirivimab' ve 'imdevimab' adlı etken maddelerin birleşiminin, Kovid-19 hastalığının oksijen takviyesi gerektirmeyen durumlarında ve ciddi aşamaya ilerleme tehlikesi bulunan hastalarda kullanılabileceği belirtilmişti.
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