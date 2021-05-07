İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeye aldı: Gelen yolculara 10 gün karantina

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.
İngiltere, Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeye aldı.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.
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