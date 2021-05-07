İskoçya'da bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi, seçimi önde götürüyor

İskoç Ulusal Partisi (SNP), İngiltere'deki genel seçimlerde İskoç parlamentosundaki 30 sandalyeden 27'sini elde etti.

Oylama hala devam ederken, SNP seçimin kilit noktalarından Edinburgh ve Ayr gibi şehirlerde sandıktan zaferle çıkmış olmasına rağmen, İngiltere'yle birlik yanlısı partilerin SNP kadar çok sandalye alma şansının hala oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Seçime katılımın, önceki İskoç Parlamentosu seçimlerine kıyasla daha yüksek olduğu bildirildi.

İskoçya Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon, seçimin ilk sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "SNP'de üst üste dördüncü bir seçim zaferine doğru bir yolda olduğumuz için son derece mutluyum ve zaferden son derece eminim" ifadelerini kullandı.

İskoçya'da bağımsızlık referandumu

İskoçya'daki seçimler İngiltere'nin geleceği açısından dikkatle takip ediliyor. Çünkü İskoçya parlamentosunda çoğunluğa sahip durumdaki bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi (SNP) bu seçimde mutlak çoğunluğu elde etmeleri halinde İskoçya'nın bağımsızlığı için yeniden bir referandum talebinde bulunmayı vaat etmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, böyle bir oylamayı engelleyeceğini söylemişti.

İskoçlar, 2014 yılında İngiltere'nin bir parçası olarak kalıp kalmama konusunda yapılan bağımsızlık referandumunda, yüzde 55 ret, yüzde 45 oranında ise evet oyu kullanmıştı.

2016 yılında yapılan İskoçya Parlamentosu seçimlerinde SNP 129 sandalyenin 63'ünü kazanarak çoğunluğu elde etmiş, mutlak çoğunluğun iki sandalye gerisinde kalmıştı.