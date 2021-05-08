AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Pfizer-BioNTech ile 2021-23 dönemi için 900 milyon dozluk sözleşme imzaladık

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun Pfizer-BioNTech ile 900 milyon doz koronavirüs aşısını garanti eden bir sözleşmeyi onayladığını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun Pfizer-BioNTech ile 900 milyon doz koronavirüs aşısı ve 900 milyonluk opsiyonel ek tedarik için sözleşmeyi onayladığını açıkladı.

Anlaşmayı Twitter hesabından duyuran Von der Leyen, "AB Komisyonu'nun 2021-2023 dönemi için BioNTech ve Pfizer ile 900 milyon dozu (+900 milyon opsiyonlu) garantil eden bir sözleşmeyi onayladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

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