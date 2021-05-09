'Çekya, Vrbetice’deki patlamalardan dolayı Rusya’dan tazminat talep edecek'

Çekya Maliye Bakanı Alena Schillerova, 2014 yılında Vrbetice kasabasındaki mühimmat depolarında yaşanan patlamalardan dolayı Rusya’dan yaklaşık 1 milyar kron (390 milyon TL) tazminat talep etme kararı aldıklarını belirtti.

Alena Schillerova, Çekya televizyonuna yaptığı açıklamada, “Vrbetice’daki patlamalar sebebiyle uluslararası hukuka uygun olarak yaklaşık 1 milyar kron tazminat talep etme kararını aldık” ifadesini kullandı.

Çek Bakan, “Zararın tazmini için mahkeme yoluna başvurursak bu çok zaman alır” diye ekledi.

Bazı Çekyalı politikacılarsa, ülkenin tazminat alma şansının düşük olduğunu kaydetti.