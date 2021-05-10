Alman vekil Sputnik V aşısı için Moskova’da

Almanya’daki Sol Parti milletvekili Diether Dehm, basın mensuplarına açıklamasında, Sputnik V aşısını yapmak üzere Moskova’ya geldiğini söyledi.

Rus aşıdan korkmadığının altını çizen Alman siyasetçi, ülkesinin Sputnik V aşısına izin vermemesinin politik sebeplerin olduğunu dile getirdi.

Dehm, “Bu, her fırsatta Rusya-Almanya ilişkilere zarar verme çabası. Hükümetimiz maalesef siyasi amaçlar için Almanların hayatını bile feda etmeye hazır” ifadesini kullandı.

Sputnik V’yi, “daha klasik, vektör aşı” olduğu için seçtiğini söyleyen Alman milletvekili, “Ben tıp ve psikoloji okudum. Bağışıklık sistemimiz için klasik vektör aşının, modern aşılara göre daha iyi olduğunu biliyorum. Bu anlamda Sputnik, AstraZeneca’dan daha iyi” dedi.

Ayrıca Rus aşının, yan etkiler açısından daha güvenli olduğunu dile getiren Dehm, “Aşı yaptığınızda her zaman yan etki olasılığı var. Amacımız, bu olasılığı azaltmak. Bu anlamda, Sputnik’in çok daha güvenli bir seçenek olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.