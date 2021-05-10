Drakula'nın şatosunda koronavirüs aşısı olanlar '100 yıllık giriş hakkı kazanıyor'

Avrupa'nın doğusunda aşılama oranının en düşük olduğu ülke olan Romanya aşıya teşvik amacıyla turistik merkezlerden faydalanmaya başladı. 'Drakula'nın şatosunda' kurulan merkezde aşı olanlara dünyevi olduğu kadar 'ebedi bazı ayrıcalıklar' tanınıyor. Merkezde aşı olmak için randevuya gerek de yok.

19 milyonluk nüfusun yaklaşık 3.6 milyonunun koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdığı Romanya'da yetkililer hazirana kadar bu sayıyı 5 milyona çıkarmak istiyor. Aşı kampanyasını hızlandırmak amacıyla ülkenin en önemli turistik cazibe merkezi de işe dahil edildi. Kont Drakula'nın kalesi olarak bilinen Bran Şatosu'nda aşılama merkezi açıldı.

Bram Stoker'ın 1897 tarihli ünlü 'Dracula' romanında esinlendiği ve tarihi 14. yüzyıla dayanan şatoda, üniformalarında vampirlere atıfla iğne değil kan damlayan azı dişi yapıştırmaları taşıyan sağlık çalışanları, ücretsiz Pfizer- BioNTech aşısı yapıyor. © REUTERS / INQUAM PHOTOS

Aşıyı olanlara 'cesaret ve sorumluluk duygularından dolayı' sertifika veriliyor ve 'gelecek 100 yıl boyunca şatonun kapılarının kendilerine açık olacağı' vaat ediliyor. © REUTERS / INQUAM PHOTOS 1 / 2 © REUTERS / INQUAM PHOTOS Bram Stoker'ın 1897 tarihli ünlü 'Dracula' romanında esinlendiği ve tarihi 14. yüzyıla dayanan şatoda, üniformalarında vampirlere atıfla iğne değil kan damlayan azı dişi yapıştırmaları taşıyan sağlık çalışanları, ücretsiz Pfizer- BioNTech aşısı yapıyor.

Aşı olanlar şatodaki 'işkence odasını' da bedava gezebiliyor. İsteyen herkes randevu almaya gerek olmaksızın mayıs ayı boyunca her hafta sonu merkeze gidip aşı yaptırabilecek.

39 yaşındaki Liviu Necula, "Ailemle geldim. Tanıtım posterini görünce cesaretimi topladım ve aşı olmaya karar verdim" dedi. 37 yaşındaki ziyaretçi Fernando Orozco da "Şatoyu gelip görmek planlarım arasındaydı, bu aşı kampanyasıyla bir taşla iki kuş vurmuş oldum" ifadesini kullandı.

Romanya hükümetinin yerel bazda aşılamaya teşvik için kullandığı mekanlar arasında başkentde var. Marius Nasta hastanesi yöneticisi Beatrice Mahler, AFP ajansına verdiği demeçte, "Bu merkezler, aşı olmak isteyen ama randevu almakla uğraşmak istemeyenler için ideal" değerlendirmesi yaptı ama sağlık çalışanlarının olmadığı uzak bölgelere ulaşmanın hala zor olduğunu söyledi.

Düşünce kurulu Globsec'in nisan ayında sonuçlarını paylaştığı bir araştırmaya göre Avrupa'nın doğusunda aşı olmaya en az istekli millet Romanyalılar.