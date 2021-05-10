Almanya pandemiye karşı gece kulüplerini korumaya almak için 'kültürel varlık' ilan ediyor

Almanya'da parlamento hükümetten gece kulüpleri ve canlı müzik çalınan mekanları 'kültürel varlık' ilan edilmesini talep etti. Amaç, normalde yıllık 1.1 milyar euro cirosu olan gece kulüplerinin kapanmasını ve inşaat-emlak sektörünün eline düşmeni önlemek.

Koronavirüs pandemisi önlemleri nedeniyle tüm eğlence mekanlarının kapalı olduğu Almanya'da gece kulüplerini hayatta tutmaya yönelik adımlara bir yenisi eklendi. Alman parlamentosu gece kulüpleri ve canlı müzik çalınan mekanları 'kültürel varlık' ilan etmek için harekete geçti. 'Kültürel varlık' olarak korumaya alınacak eğlence mekanları arasında pandemi döneminde sanat galerisine dönüşerek ayakta kalan Berlin'deki dünyaca ünlü gece kulübü Berghain da var.

Hem bulundukları şehrin toplumsal dokusu açısından önem arz eden hem de turistleri çeken cazibe merkezleri olan gece kulüplerinin kapanıp inşaat-emlak sektörünün eline düşmemesi için müze ve sanat galerisi gibi 'kültürel varlık' statüsü verilmesi formülüne gidildi.

Bu mekanların yerlerinden edilmesinin önüne geçmek için federal parlamentonun inşaat, konut, kentleşme ve topluluklardan sorumlu komisyonu, gece kulüplerinin 'kültürel amaçlı' mekanlar olarak yeniden sınıflandırılması önergesini çevredeki konutları 'gürültüden korumaya' yönelik bir madde eşliğinde oybirliğiyle kabul etti. Angela Merkel'in başbakanlığındaki Hıristiyan Demokrat - Sosyal Demokrat hükümetinin 26 Eylül 2021 genel seçimine dek bunun yasalaşmasını sağlaması bekleniyor.

Girişimin arkasındaki Parlamento Kulüp Kültürü Forumu, "Yıllık yaklaşık 1.1 milyar euro ciroya sahip kulüpler, kültür ve yaratıcı endüstrinin önemli bir parçasıdır" vurgusunu yaparak ekledi:

"Almanya'nın her yerinde çeşitliliği korumak istiyoruz... Kulüpler girişimci, kültürel, sosyal ve mimari açıdan açık alanlardır ve sizi denemeye, karşılaşmaya ve deneyime davet eder."

Yeah!!!

Wir haben es geschafft! #clubsAREculture



Wichtiger Meilenstein: Bundestag fordert Bundesregierung auf, Musikclubs als Anlagen kultureller Zwecke einzustufen – clubsAREculture - https://t.co/8c7zIa4yrn



Wir danken allen Unterstützenden und freuen uns mit den Clubs! <3 — clubsAREculture (@clubsareculture) May 6, 2021

Almanya'da müzik çalınan mekanların biraraya gelerek oluşturduğu Canlı Müzik Komisyonu'nun (LiveKomm) Sözcüsü Thore Debor, "Federal hükümetin süratle parlamentonun kendisine verdiği yetkiyi üstleneceğine ve yasal değişikliği hayata geçireceğine güveniyoruz" dedi.