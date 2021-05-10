İstanbul'dan Londra'ya alınacağı konuşulan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili yeni açıklama

İngiltere'nin Türkiye'yi 'kırmızı listeye' alması sonrası Şampiyonlar Ligi finalinin Londra'ya taşınması ihtimaline dair yeni bir açıklama geldi. Türkiye'ye farklı alternatifler sunulması da gündemde.

Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi maçının Londra'ya alınması gündemde.

BBC'den Andrew Marr'ın programına katılan İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, karşılaşmanın Londra'ya alınması konusunda konusunda 'hassas görüşmelerin' devam ettiğini söyledi.

Gove ayrıca, karşılaşmanın"Oğlum Chelsea taraftarı ve karşılaşmanın İngiltere'de oynandığını görmeyi çok isterdi, ancak şu anca görüşmeler devam ediyor, daha fazlasını söylemem doğru olmaz" dedi.

Gove ayrıca, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden'ın görüşmelere devam ettiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise, daha önce İngiltere'nin oyuna ev sahipliği yapmaya açık olduğunu, ancak bunun kararın Avrupa futbol otoriteleri tarafından alınacağını söylemişti.

İngiltere'de koronavirüs aşısının uygulanmasından sorumlu Sağlık Bakanı Nadhim Zahawi de, BBC Breakfast'a yaptığı açıklamada 'Wembley Stadyumu'nun açılacağı kitlesel etkinlikler konusunda' çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zahawi ayrıca, "Wembley'de yüzde 100 koltuk kapasitesi kullanmak istiyorsanız mevcut tüm teknolojileri araştırmalısınız, bunun her hükümetin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Michael Gove bunu nasıl yapacağımızı gözden geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Telafi için 2023 İstanbul teklifi yapılabilir

UEFA, bu sezonki finalin Londra'daki Wembley stadına alınması halinde telafi için Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü olan 2023 finalinin İstanbul'a verilmesini düşünüyor. Times'ın haberine göre UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak St. Petersburg'un hakkını ötelemeyecek. Bunun yerine İstanbul'a, 2023 Şampiyonlar Ligi finali verilecek.