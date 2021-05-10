İngiltere Başbakanı Johnson'ın nişanlısıyla çıktığı Karayipler tatili hakkında soruşturma

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds ile 2019 yılında Noel tatili için gittiği Karayipler tatilini kimin ödediği konusunda soruşturma başlatıldı. İlk kez 2020 yılında meclis gündemine taşınan konun parlamento üyeleri tarafından takip edildiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Johnson, 2019 yılında nişanlısı ile çıktığı tartışmalı Karayipler tatili konusunda hakkında açılan soruşturmayla karşı karşıya.

Parlamento delegesi Kathryn Stone, Johnson hakkında açılan soruşturmanın milletvekilleri tarafından incelendiğini belirtti.

Another day, another investigation into @BorisJohnson for more sleaze and dodgy dealings.



Who paid for Boris Johnson’s luxury Caribbean holiday and the renovation of his flat, and what did these donors expect in return for their huge generosity?

https://t.co/MTIHPE6DjG — Angela Rayner (@AngelaRayner) May 10, 2021

​İngiliz medyasında 'Başbakan'ın karıştığı son usulsüzlük soruşturması' olarak anılan soruşturmada, Johnson ve Symonds'un, söz konusu tatil sırasında yapılan ödemeleri şeffaf bir şekilde açıklamadığı gündemde.

Johnson ve nişanlısı Symonds'un Karayipler'deki Noel tatili, Şubat 2020'de ilk kez meclis gündemine taşınmıştı.

Johnson ise parlamentoya yaptığı açıklamada, 26 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında kaldıkları villanın 15 bin sterlin tutarındaki ücretinin David Ross adlı bir iş insanı tarafından ödendiğini ifade etmişti. Ancak Ross'un sözcüsünden Başbakan'ın sözlerine yalanlama gelmişti.