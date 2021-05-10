İngiltere Başbakanı Johnson'ın nişanlısıyla çıktığı Karayipler tatili hakkında soruşturma

İngiltere Başbakanı Johnson, 2019 yılında nişanlısı ile çıktığı tartışmalı Karayipler tatili konusunda hakkında açılan soruşturmayla karşı karşıya.
Parlamento delegesi Kathryn Stone, Johnson hakkında açılan soruşturmanın milletvekilleri tarafından incelendiğini belirtti.
Another day, another investigation into @BorisJohnson for more sleaze and dodgy dealings.— Angela Rayner (@AngelaRayner) May 10, 2021
Who paid for Boris Johnson’s luxury Caribbean holiday and the renovation of his flat, and what did these donors expect in return for their huge generosity?
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İngiliz medyasında 'Başbakan'ın karıştığı son usulsüzlük soruşturması' olarak anılan soruşturmada, Johnson ve Symonds'un, söz konusu tatil sırasında yapılan ödemeleri şeffaf bir şekilde açıklamadığı gündemde.
Johnson ve nişanlısı Symonds'un Karayipler'deki Noel tatili, Şubat 2020'de ilk kez meclis gündemine taşınmıştı.
Johnson ise parlamentoya yaptığı açıklamada, 26 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında kaldıkları villanın 15 bin sterlin tutarındaki ücretinin David Ross adlı bir iş insanı tarafından ödendiğini ifade etmişti. Ancak Ross'un sözcüsünden Başbakan'ın sözlerine yalanlama gelmişti.
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