Almanya Dışişleri Bakanı Maas: AB ülkeleri Rusya'yla diyaloğa hazır, aynı tutumu Moskova'dan da bekliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB ülkelerinin Rusya'yla diyaloğa hazır olduğunu ve aynı tutumu Moskova'dan da beklediklerini söyledi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Maas, toplantıdan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maas, "Biz diyaloğa hazırız ve Moskova'nın da diyaloğa geri dönme vakti geldi. AB'nin kendi yolundan sapmaması, Rusya'da insan haklarının korunmasından yana olması ve bunu hep birlikte yapması önemli" dedi.

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok da, Rusya ve AB'nin farklı tutumlara sahip olduğu bir dizi konu bulunduğuna ve taraflar arasındaki ilişkin zor olduğuna dikkat çekti.

Korcok, "Hiç kimsenin ilişkilerdeki gerilimin tırmanmasına ihtiyacı yok. Ancak elbette tarafların farklı görüşlere sahip olduğu ilkesel konular mevcut. Avrupa ülkelerinin birliğinin korunması önemli" ifadelerini kullandı.