Yunanistan'da 1 milyondan fazla öğrenci yüz yüze eğitime geri döndü

Yunanistan'da ilk ve orta öğretimden 1 milyon 100 binden fazla öğrenci ve 127 bin 300 öğretmen tekrar sınıflara döndü. Öğrenci ve eğitimcilerden yüz yüze eğitime katılmadan 24 saat önce negatif Kovid-19 test sonucu isteniyor. Eczanelerde ücretsiz olarak Kovid-19 test kitleri dağıtılıyor.

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmeye başlandığı Yunanistan'da bugün ilk ve orta öğretimde yüz yüze eğitime geçildi.

Derslere katılacak öğrenci ve öğretmenlere eczanelerden ücretsiz hızlı sonuç veren Kovid-19 test kitleri dağıtılıyor. Eğitimcilerin ve öğrencilerin sınıfa girmeden 24 saat önce negatif test sonuçlarını hükümetin kurduğu web tabanlı sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Yunanistan'da kasım ayından beri koronavirüs kısıtlamaları uygulanıyor, ancak ülke ekonomisi için hayati önem taşıyan yaz turizm sezonu yaklaşırken, vaka sayılarındaki artışa rağmen önlemler kademeli olarak hafifletiliyor.

Ülkede anaokullarının 17 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Böylede Yunanistan'daki tüm seviyedeki okullar bu tarihten itibaren açılmış olacak.

3 Mayıs'ta ise ülkedeki restoran, kafe ve barların açık alanları hizmete başlamıştı.