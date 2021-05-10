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    mahkeme - karar

    Ukrayna polisi 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinliklere katılanlar hakkında 13 ceza davası açtı

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    Ukrayna polisinin, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında elde ettiği zaferin 76. yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen etkinliklere katılanlar hakkında 13 ceza davası açtığı öğrenildi.

    Ukrayna polisinin resmi sitesinde yapılan açıklamada, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleşen etkinliklere katılan bazı kişiler hakkında 13 ceza davasının açıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Nazizme karşı kazanılan zaferin 76. yıldönümü dolayısıyla saat 18.00 itibarıyla ülke genelinde 721 etkinlik düzenlendi. Etkinliklere 54 binden fazla kişi katıldı. Olası ihlaller konusunda polise 61 ihbar yapıldı. Bunların çoğu yasaklı sembollerin kullanımı ile ilgiliydi” denildi.

    Açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların incelenmesi sonucu kolluk kuvvetleri 13 ceza davası açtı ve 22 adet idari ihlal protokolü oluşturdu.

    Davaların çoğu, komünist veya Nazi sembollerinin imalatı ve dağıtımı ile ilgili maddenin ihlali nedeniyle açıldı, bu türden toplam 11 ihlal saptandı. İki ceza ise defin yerine hakaret ve devlet ya da güvenlik görevlisine mukavemet etme maddesinden açıldı.

    Açıklamada ayrıca polis görevlilerinin küçük suçlardan sekiz, Ukrayna yasaları tarafından yasaklanan Aziz Yorgi kurdelesinin kullanımından beş, polisin talebine itaat etmemekten beş, karantina kurallarını ihlal etmekten de dört idari protokol oluşturulduğu ifade edildi.

    Daha önce 9 Mayıs’ta Ukrayna’nın Odessa kentinde milliyetçilerin, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın en ünü komutanlarından Mareşal Georgiy Jukov’un Aziz Yorgi kurdeleli portresini taşıdığından dolayı saldırdıkları öğrenilmişti.

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    Etiketler:
    Odessa, Zafer Günü, Nazi, İkinci Dünya Savaşı, Ukrayna
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