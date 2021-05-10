BioNTech aşısı için 'mutasyon' açıklaması

BioNTech, aşılarında koronavirüsün varyantlarına karşı herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek duyulacak bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

BioNTech'ten bugün yapılan açıklamada Pfizer ile geliştirilen Kovid-19 aşısının, virüsün varyantlarına karşı koruma sağlaması için herhangi bir değişiklik yapılması gerektirmediği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar, BioNTech’in mevcut Kovid-19 aşısının, tanımlanan kilit yeni varyantlara karşı uyarlanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" denildi.

BioNTech CEO'su Prof. Uğur Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, aşılarının Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu söylemişti.

Öte yandan şirketin ilk çeyrekteki net kârının, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128.1 milyon euro olarak gerçekleştiği bildirildi.

Dünya çapında 90'dan fazla ülkeye tedarik sağlayan ve üretimini yıl sonuna kadar üç milyar doza çıkarmayı planlıyan BioNTech ayrıca, Singapur'da mRNA teknolojisine dayanan aşıları için bölgesel bir merkez ve yeni bir üretim tesisi kurmayı planladığı açıkladı. Singapur üretim tesisi, Alman şirketin Avrupa dışındaki ilk mRNA üretim tesisi olacak.