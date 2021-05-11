İngiltere'de nehre giren balina sıkıştı: 4 saat sonunda kurtarıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina için 4 saatlik bir kurtarma operasyonu yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren Mink türü balina için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye gelen yardım ekipleri, balinayı birsıkışmış halde buldu.

Su sıkılarak hayatta tutulmaya çalışılan balinaya müdahale için bölgeye, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu ekipleri sevk edildi. Sıkışan balina, su sıkılarak serin ve ıslak tutulmaya çalışıldı.

Dört saat süren kurtarma çalışmalarında vincin de kullanıldığı ifade edildi.

Londra Liman Otoritesi’nin basına yaptığı açıklamada, balinanın gece saat 01.00 civarında kurtarıldığını ve Londra itfaiyesinin kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.