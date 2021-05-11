Almanya'da 'camilere mermili tehdit' davası: 'Cemaat camiye gelmeye korkuyor'

Almanya'da camilere mermili tehdit kartpostalları gönderen ve bombalı saldırı tehditleri savuran Susanne G.'nin yargılanmasına devam edildi.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Akbaba'nın haberine göre, duruşmada ifade veren DİTİB Röthenbach İmam-ı Azam Camisi Dernek Başkanı Recep Çalık, "Tehditten sonra camideki güvenlik önlemleri artırıldı. Biriyle karşılaşınca daha dikkatli davranıyoruz. Cemaat camiye gelmeye korkuyordu, yeni gelmeye başladılar" dedi.

Bu tehditten sadece bir gün sonra mail yoluyla, Hanau saldırganı Tobias Rathjen'in isminin kullanıldığı bir mesaj geldiğini belirten Çalık, mail yoluyla sadece kendisinin değil, ailesinin de tehdit edildiğini söyledi. Mektupta, "Bugün kurşun postayla geldi, bir dahaki sefere silahtan çıkacak" ifadesi kullanıldı.