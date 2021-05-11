AstraZenaca önünde patent eylemi: Göstericiler kendilerini kapıya zincirledi

Koronavirüsle mücadelede özellikle yoksul ülkelerde yaşanan aşı tedariği problemi, aşıların patentinin kaldırılması önerilerini de beraberinde getirdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkeler ve liderler Kovid-19 aşı patenlerinin kaldırılmasına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulurken, İngiltere'de AstraZenaca'nın Cambridge'de bulunan merkez binası önünde protesto düzenlendi.

Küresel adalet ve kalkınma konularında kampanya yürüten İngiltere merkezli organizasyon 'Küresel Adalet Şimdi' platformu tarafından düzenlenen eylemde, patentin kaldırılması gerektiğini savunan göstericiler binaya "Kâr için değil, insanlar için aşı" yazılı bir pankart astı.

Protesters have blockaded @AstraZeneca’s cambridge hq to call for the company to waive the patent for its #coronavirus vaccine #PeoplesVaccine pic.twitter.com/Nd26h51CCB — Damien Gayle (@damiengayle) May 11, 2021

​Bazı eylemciler ise kendilerini binanın giriş kapısına zincirledi.

Two protesters have climbed above the entrance to the @AstraZeneca hq and two more are chained to the doors to stop people getting in. The action comes on the day of the company’s AGM. pic.twitter.com/Q7V5SplDCi — Damien Gayle (@damiengayle) May 11, 2021

​​Gösteriye katılanlardan biri gazeteci Damiel Gayle'ye yaptığı açıklamada, "Hindistan'da her gün binlerce insan ölürken aşıdan kâr elde etmeye karar veriyor olabilirler" diye konuştu.

“They could be deciding today to start profiting [from the vaccine] as thousands of people die everyday in India.”



‘Coati’ explains why he’s chained to the door at @AstraZeneca’s headquarters. pic.twitter.com/XLFhz5LpA7 — Damien Gayle (@damiengayle) May 11, 2021

​Eylemciler binanın önünde müzik çalıp şarkı söyledikten sonra gösteri sona erdi.

Protesting outside the annual shareholder meeting of @AstraZeneca to call on the company to #joinCTAP to to share intellectual property, vaccine technology and know-how with the world #PeoplesVaccine pic.twitter.com/Nl4bpN3MNL — Heidi Chow (@hidschow) May 11, 2021

​Aralarında Nobel ödüllü bilim insanları ve eski liderlerin de bulunduğu 175 kişi, Beyaz Saray'a, aşıların fikri mülkiyet haklarının askıya alınması için devreye girme çağrısı yapmıştı. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere başlanılmasına yeşil ışık yakmıştı. Ancak patent feragatı önerilerine bazı ülkeler destek verirken bazıları ise karşı çıkıyor.

AstraZeneca PLC, Pfizer/BioNTech ve Johnson & Johnson firmaları da patent feragati talebine olumlu bakmıyor.