Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli'den Kazan'daki silahlı okul saldırısı için taziye mesajı

Sassoli, 9 kişinin hayatını kaybettiği Kazan'daki silahlı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Sassoli, "Kazan'daki bir okulda gerçekleştirilen katliam haberleri karşısında derinden sarsıldım ve üzüldüm. Benim ve Avrupa Parlamentosu'ndaki herkesin düşünceleri, bu korkunç anda mağdurların aileleri ve Rusya halkıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

I am deeply shocked and saddened by the news of the massacre at a school in #Kazan.



My thoughts, and those of all the @Europarl_EN, are with the families of the victims and the Russian people at this terrible moment. — David Sassoli (@EP_President) May 11, 2021

​Ulusal yas ilan edildi

Tataristan İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, saldırının ardından ülkede terörle mücadele düzeni getirildi. Minnihanov’un kararıyla 12 Mayıs ülkede ulusal yas günü ilan edildi.