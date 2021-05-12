Yunanistan'da Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahalesi

Atina'da toplanan yüzlerce gösterici, çeşitli sol grupların çağrısıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla Büyükelçilik binasına yaklaşmak isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
#FreePalestine protest in front of israel's embassy in greece. pic.twitter.com/dfbMNMdWN0— lis (@oatjwy) May 12, 2021
'Filistin'e özgürlük', 'Terörist İsrail', 'Kazanacağız' ve 'Özgür İsrail' şeklinde sloganlar atan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi. Göstericiler, Yunanistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerinin kesilmesini talep etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)