İtalya'da istihbaratın başına ilk kez bir kadın getirildi

İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Elisabetta Belloni, İtalya’nın iç ve dış istihbaratından sorumlu kurumun başına getirildi. Hükümette az sayıda kadın bakan bulunmasına dair yaşanan polemiklerden sonra ülke tarihinde istihbarattan sorumlu kurumun başına ilk defa bir kadın atandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalyan İstihbarat Güvenliği Departmanı (DİS) sorumlusu olarak Büyükelçi Elisabetta Belloni’yi görevlendirdi.

36 yıldır Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Belloni kariyerinde kadın diplomat olarak bir çok ilke imza attı. Dışişleri Bakanlığı kriz ünitesi başına atanan ilk kadın, Dışişleri Bakanlığı kabinesi başında görev yapan ilk kadın ve en son tüm dünyada 300 temsilciliği bulunan İtalyan diplomasi ağını yöneten ilk kadın oldu.

NTV'den Şeyda Canepa'nın haberine göre uluslararası alanda diplomatik, ekonomik ve geniş çaplı olarak kurumsal alanlarda olağanüstü bir ilişki ağına sahip olduğu vurgulanan Elisabetta Belloni kriz ünitesi başında görev yaparken Afganistan ve Irak’ta gerçekleştirilen İtalyan rehineleri kurtarma operasyonlarında gösterdiği başarı ile hatırlanıyor.

Belloni ayrıca 2004 yılında Güneybatı Asya’da gerçekleşen Tsunami sonrası binlerce İtalyan vatandaşının kurtarma operasyonunda da gösterdiği performans ile büyük takdir görmüştü.