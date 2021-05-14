Merkel'in sözcüsü: Hamas'ın İsrail'e roket atması terörist saldırıdır

2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı'nda Nazi Almanyası'nın sorumluluğunun gölgesinde İsrail'le ilgili yorumların geldiği Angela Merkel'in başbakanlığındaki hükümet, Kudüs geriliminden doğan İsrail ile Gazze'deki silahlı örgütler arasındaki yeni savaşla ilgili açıklamalar yaptı.

Müslüman göçmen kökenli nüfusa son sığınmacı kriziyle gelenlerin eklendiği Almanya'da Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, basın toplantısında şu mesajları verdi:

* Almanya'da Yahudi karşıtı protestolara göz yummayacağız. Almanya, protestocuların Yahudi karşıtı sloganlar attığı ve İsrail bayraklarını yaktığı anti Semitik gösterilere müsamaha göstermeyecektir.

* Sinagoga saldıran ya da Yahudi sembollerine zarar verenler, dertlerinin bir devleti ya da bir hükümetin politikalarını eleştirmek değil, bir din ile ona mensup insanlara saldırganlık ve nefret yöneltmek olduğunu gösterir.

* İsrail'e atılan Hamas roketleri terörist saldırıdır. Bunlar tek bir amacı olan terörist saldırılardır: İnsanları ayrım gözetmeksizin ve keyfi olarak öldürmek ve korku yaymak. Merkel hükümeti, İsrail'in bu saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını savunuyor.