Yunanistan turizm sezonunu milyonlarca euroluk video kampanyasıyla başlattı

Yunanistan da turizm sezonunu bir video kampanyasıyla resmen başlattı. Reuters, Atina'nın Kovid-19 pandemisinin gölgesinde hazırladığı 'Tek istediğiniz şey Yunanistan' temalı reklam kampanyası için milyonlarca euro harcadığını duyurdu.

Yunan gazetesi Kathimerini'ye göre, ülkenin tatil merkezleri ile mutfağının yanı sıra tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtıldığı beş ayrı video hazırlandı. Çeşitli televizyonlarda ve dünya çapındaki turizm etkinliklerinde gösterilmesi planlanan bu videolardan ilki, dün ülkenin resmi turizm tanıtım hesabından paylaşıldı.

If you keep really quiet for a moment, you will hear your inner voice telling you:

All you want is this place. A place tailor-made for you. All you want is Greece.#AllYouWantIsGreece #VisitGreece pic.twitter.com/TFTRPuD0YZ — Visit Greece (@VisitGreecegr) May 13, 2021

Gazete Duvar'ın aktardığına göre videoda, farklı ülkelerden yabancı turistlere "Ne istiyorsunuz?" sorusu yöneltiliyor. Pandemi koşullarıyla boğuştukları anlaşılan turistler "Güneş istiyorum", "Bir kaçış istiyorum", "Plaj manzaralı bir ofis istiyorum", "Doğal bir bronzluk istiyorum", "Gerçek yemeklerin tadına bakmak istiyorum", "İyi yıllanmış bir şey (şarap) istiyorum", "Rahatlamak istiyorum" gibi yanıtlar veriyor. Arka planda bu isteklerin Yunanistan'daki karşılıkları görülürken, "Tek istediğiniz şey Yunanistan" deniyor.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis de, ülkenin turizm sezonunu başlattığını, Atina'nın dışındaki Poseidon Tapınağı'nda yapılan bir açık hava basın toplantısıyla duyurdu. "Turizm sektörünü dünyaya açıyoruz" diyen Theoharis, konuşmasında gelir için bir hedef koymasa da "Geçen yıldan daha iyi olacak" dedi.

Ekonomisinin yaklaşık beşte biri turizme dayanan Yunanistan'da bu yaz Avrupa Birliği'nin yanı sıra İngiltere ve ABD'den turistlerin ülkeye gelmesine izin verilecek. Turistlerin aşı yaptırmış olmaları ya da negatif test sonucu ibraz etmeleri istenecek. Ancak Yunanistan'ın iki ana turist kaynağı olan Almanya ve İngiltere'ye dönüşte karantina zorunluluğu şu an için devam ediyor. Theoharis ise İngiltere'nin kısa süre içinde Yunanistan'ı yeşil listeye almasını beklediklerini söyledi.

Yunanistan'ın turizm gelirleri, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında 18 milyar eurodan 4 milyar euroya düşmüştü.