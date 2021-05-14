Kayıt
22:15 14 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İngiltere bayrağı

    İngiltere'de 50'yi aşkın milletvekilinden 'Türkiye' mektubu

    © REUTERS / Stefan Wermuth
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 3145
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102741/77/1027417733_0:250:4804:2952_1200x675_80_0_0_a4ea0c26c94aab77c5b8a248f2dd8ca4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202105141044505789-ingilterede-50yi-askin-milletvekilinden-turkiye-mektubu/

    İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili Crispin Blunt ve İşçi Partisi milletvekili Hilary Benn'in girişimiyle 50'nin üzerinde milletvekili, Boris Johnson hükümetini "Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı daha aktif bir pozisyon almaya" çağırdı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a hitaben kaleme aldıkları mektupta, İngiltere'nin Türkiye'yle ilişkilerinde atılmasını istedikleri adımları sıraladı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı
    © AP Photo / Luis M. Alvarez
    ABD’den dini özgürlükler raporu: Türkiye’ye geniş yer ayırıldı

    Türkiye'nin insan hakları yönünden gelişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'tersine döndüğü' söylenen mektupta, "Türkiye'nin, insan haklarına saygı, çoğulculuk ve demokrasi yoluna dönmesi için sözünü söylemek, İngiltere'nin Türkiye toplumuna karşı görevidir" ifadeleri yer aldı.

    Mektupta ayrıca, eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılarak hapis cezasına çarptırılması ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın gözaltına alınması örnek verilerek, söz konusu eylemlerin "Türkiye'nin demokratik değerleri ne ölçüde paylaştığı konusunda" şüpheleri artırdığı savunuldu.

    'İngiltere'nin dostluğunun koşulsuz olmadığı bildirilmeli'

    Dışişleri Bakanlığı'na hitap eden ortak mektupta, İngiltere'nin dostluğunun "koşulsuz olmadığının" ve her zaman insan haklarından yana taraf olacaklarının Türk hükümetine bildirilmesi talep edildi.

    Milletvekilleri, HDP'nin kapatılmasına ilişkin dosyanın Anayasa Mahkemesi'nden dönmesini "memnuniyetle karşıladıklarını" ekledi, ancak HDP'nin önde gelen yüzlerce siyasetçisinin hapiste olduğunu ya da siyasetten men edildiğini de hatırlattı.

    Açıklamada, Şubat ayında Gara'da cenazeleri bulunan 13 Türk vatandaşı hatırlatılarak, "Türk rehinelerin PKK tarafından öldürülmesini kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

    'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması endişe verici'

    Açıklamaya imza atan milletvekilleri, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararının da endişe verici olduğunu söyledi.

    Habere göre hükümetin gündeme aldığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın "umut veren bir sinyal" olabileceği söylenirken, Türkiye'nin yalnızca atacağı adımlarla değerlendirilebileceği ifade edildi.

    ABD'de Joe Biden yönetiminin pozisyonunun Türkiye'yle ilişkiler konusunda "oldukça açık" hale geldiği söylenen mektupta, İngiltere'nin de aynı doğrultuda hareket etmesinin beklendiği ifade edildi.

    Muhafazakar Partili milletvekillerinin yanı sıra İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti milletvekillerinin de imza attığı mektuba Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın iki hafta içinde yanıt vermesi talep ediliyor.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Yaptırım, İnsan hakları, Türkiye, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünyanın en yoğun Müslüman topluluğuna sahip Endonezya'da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. Ramazan Bayramı namazı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı.
    Çeşitli ülkelerde Ramazan Bayramı kutlamaları
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet