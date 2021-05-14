İngiltere'de 50'yi aşkın milletvekilinden 'Türkiye' mektubu

İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili Crispin Blunt ve İşçi Partisi milletvekili Hilary Benn'in girişimiyle 50'nin üzerinde milletvekili, Boris Johnson hükümetini "Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı daha aktif bir pozisyon almaya" çağırdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a hitaben kaleme aldıkları mektupta, İngiltere'nin Türkiye'yle ilişkilerinde atılmasını istedikleri adımları sıraladı.

Türkiye'nin insan hakları yönünden gelişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'tersine döndüğü' söylenen mektupta, "Türkiye'nin, insan haklarına saygı, çoğulculuk ve demokrasi yoluna dönmesi için sözünü söylemek, İngiltere'nin Türkiye toplumuna karşı görevidir" ifadeleri yer aldı.

Mektupta ayrıca, eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılarak hapis cezasına çarptırılması ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın gözaltına alınması örnek verilerek, söz konusu eylemlerin "Türkiye'nin demokratik değerleri ne ölçüde paylaştığı konusunda" şüpheleri artırdığı savunuldu.

'İngiltere'nin dostluğunun koşulsuz olmadığı bildirilmeli'

Dışişleri Bakanlığı'na hitap eden ortak mektupta, İngiltere'nin dostluğunun "koşulsuz olmadığının" ve her zaman insan haklarından yana taraf olacaklarının Türk hükümetine bildirilmesi talep edildi.

Milletvekilleri, HDP'nin kapatılmasına ilişkin dosyanın Anayasa Mahkemesi'nden dönmesini "memnuniyetle karşıladıklarını" ekledi, ancak HDP'nin önde gelen yüzlerce siyasetçisinin hapiste olduğunu ya da siyasetten men edildiğini de hatırlattı.

Açıklamada, Şubat ayında Gara'da cenazeleri bulunan 13 Türk vatandaşı hatırlatılarak, "Türk rehinelerin PKK tarafından öldürülmesini kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması endişe verici'

Açıklamaya imza atan milletvekilleri, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararının da endişe verici olduğunu söyledi.

Habere göre hükümetin gündeme aldığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın "umut veren bir sinyal" olabileceği söylenirken, Türkiye'nin yalnızca atacağı adımlarla değerlendirilebileceği ifade edildi.

ABD'de Joe Biden yönetiminin pozisyonunun Türkiye'yle ilişkiler konusunda "oldukça açık" hale geldiği söylenen mektupta, İngiltere'nin de aynı doğrultuda hareket etmesinin beklendiği ifade edildi.

Muhafazakar Partili milletvekillerinin yanı sıra İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti milletvekillerinin de imza attığı mektuba Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın iki hafta içinde yanıt vermesi talep ediliyor.