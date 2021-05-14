AB Konseyi Başkanı Michel: Rusya'nın 'hasım ülkeler' listesi diplomatik ilişkileri bozuyor

AB Konseyi Başkanı Michel, Rusya hükümetinin 'hasım ülkeler' listesini onaylamasının diplomatik ilişkiler üzerinde bozucu etkiye sahip olduğunu iddia etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya hükümetinin, ‘hasmane eylemlerde bulunan ülkeler’ ile ilgili kararı, tırmandırmaya yönelik yeni bir adım ve diplomatik ilişkileri bozmakta" ifadelerini kullandı.

“AB’yi bölmeye yönelik çabalarınız nafile” diyen Michel, “Çek Cumhuriyeti ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya’yı Viyana Sözleşmesi’ne tamamen uymaya çağırıyoruz” diye kaydetti.

The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations



Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis



We call on Russia to fully respect the Vienna Convention — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2021

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