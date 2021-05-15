Ukrayna, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Rusya’ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini uzatma kararı aldığı bildirildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, konseyin, bazı Rus şirketlerinin yanı sıra, belirli sayıda Rusya ve Ukrayna vatandaşına yönelik yaptırımların süresini uzatma kararı aldığını duyurdu.

Danilov'un, Ukrayna Devlet Başkanlığı basın dairesinin Facebook sayfasından yayınlanan açıklamasında, "Belirli sayıda Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının yanı sıra bazı Rus şirketlerine yönelik uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin mayıs ayında sona eren süresini uzattık" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin bir dizi Ukrayna televizyon kanalına yaptırım uygulanmasına yönelik kararını yürürlüğe koymuştu.

'Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ partisi milletvekili Taras Kozak ve sahibi olduğu medya holdinge yönelik 5 yıllık yaptırımları öngören kararı imzalamıştı.

Yaptırım kapsamındaki kanallar arasında yer alan ZIK TV, 112 Ukrayna, NewsOne ve onlara bağlı bölgesel kanalların lisanslarının iptal edilmesinin yanı sıra, Ukrayna radyo frekanslarını kullanmaları yasaklanmıştı.

19 Şubat’ta Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi 5 Rus ve 3 Ukrayna vatandaşının yanı sıra 19 şirketi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.