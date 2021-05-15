İrlanda Dışişleri Bakanı, İsrail saldırılarında çocukların öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, pazartesiden bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze'de 32 çocuğun öldüğüne işaret ederek bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Coveney, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de pazartesiden beri İsrail ateşinde 32 çocuk öldü. Bu, tüm ölümlerin yaklaşık 4'te biri. Kabul edilemez! İsrail'in çatışma halindeki çocukları korumaya yönelik uluslararası yasal yükümlülükleri var ve bunu yapmıyor. İrlanda yarın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde tekrar güçlü bir şekilde dile getirecek." ifadelerini kullandı.

32 children killed since Monday in #Gaza by Israeli fire - that’s approx 1/4 of all fatalities - It’s not acceptable! Israel has int. legal obligation to protect children in conflict & r not doing so! #Ireland will speak forcefully again at UNSC tomorrow. https://t.co/HGiCoTbfwk — Simon Coveney (@simoncoveney) May 15, 2021

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