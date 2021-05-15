Azerbaycan, Rosneft ürünlerini Ukrayna'ya ihraç etme hakkı aldı

Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi SOCAR’ın, Rus petrol şirketi Rosneft ile Ukrayna, Polonya, Baltık Devletleri ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine petrol ürünlerini ihraç etme hakkı konusunda anlaşma imzaladığı bildirildi.

SOCAR Sözcüsü İbrahim Ahmedov, Rus petrol şirketi Rosneft ile Ukrayna, Polonya, Baltık Devletleri ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine petrol ürünlerini ihraç etme hakkı konusunda anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Sputnik’e konuşan Ahmedov, ihraç edilecek petrol ürünlerinin hacmi ve şartlarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “SOCAR, uluslararası petrol ve gaz ticaretindeki konumunu güçlendirmek istiyor” dedi.

Mayıs ayı başlarında Ukrayna devlet şirketi Ukrgazdobıça’nın ticari müdürü Sergey Foderenko, Belarus'taki Mozyr petrol rafinerisindeki bakım çalışmaları ve Rosneft tesislerinden gelen arzın durması nedeniyle Ukrayna'nın dizel yakıt sıkıntısı yaşayabileceğini belirtmişti.

Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ‘Prikarpatzapadtrans LLC’ şirketi tarafından işletilen ‘Samara - Batı Yönü’ petrol boru hattının kamulaştırılmasını öngören kararı imzalamıştı. Rusya ve Belarus'tan Ukrayna ve Avrupa'ya pompalanan dizel yakıtın geçtiği hattın kamulaştırılmasının ardından, tedarikçiler zarar ettikleri gerekçesiyle yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmişti.