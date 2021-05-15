Sırbistan’da Filistin’e destek mitingi yapıldı

İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerginlik devam ederken Sırbistan'ın en yoğun Müslüman nüfuslu kenti Yeni Pazar'da (Novi Pazar) halk sokağa çıkarak, Filistin'e destek mitingi düzenledi.

Sırbistan ve Karadağ arasındaki koridorda, en yoğun Boşnak ve Müslüman nüfuslu Sancak bölgesinin merkezi Yeni Pazar’da halk sokağa çıkarak, Filistin'e destek mitingi düzenledi.

Sancak Demokrasi Partisi (SDP) tarafından organize edilen toplu gösteride Filistin’e destek sloganları atıldı, İsrail’in eylemleri ise protesto edildi. Filistin ve Türkiye bayrakları ile yerel Müslüman sembollerini taşıyan yüzlerce kişi, ‘Filistin halkına karşı İsrail’in zulmüne, Arapların dayanışma yapmamasına dur diyelim’ sloganıyla merkezi yaya caddesinde çıktı.

SDP kadın forumunun yöneticisi Azamela Papic, yaptığı konuşmada, “Masum insanlar acı çekerken ve kanları dökülürken biz, sessizce suç ortağı oluyoruz. Bunları görüp, tek kelime bile etmemek insanca mı? Orada da Ramazan Bayramı var, ama onlar nasıl kutluyor?” ifadelerini kullandı.

Parti üyeleri ABD’ye, Birleşmiş Milletler’e (BM) ve Arap Birliği’ne çatışmanın bir an önce sona ermesi çağrısı içeren bir bildiri okudu. Yerel gençliğin kitlesel katılımıyla gerçekleşen etkinlik, barışçıl bir şekilde sona erdi.

Dün de Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ve Kosova’nın en büyük kenti Priştine’de Filistin'e destek amacıyla barışçıl yürüyüş eylemleri düzenlenmişti.