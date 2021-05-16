Sırp siyasetçi, ‘Putin tişörtüyle’ Sputnik V aşısı oldu

Belgrad Şehir Meclisi Milletvekili Draginia Vlk, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V ile aşılandı. Üzerine giydiği ‘Putin tişörtüyle’ dikkat çeken siyasetçi, Rus tıbbına güvendiği için Sputnik V’yi tercih ettiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Vlk, “Sırbistan'da farklı aşılar var, hepsi iyi ama Rus tıbbına güvendiğim ve bu aşının beni ve sevdiklerimi koruyacağına inandığım için Sputnik V'i seçtim” dedi.

Aşılamaya, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafının olduğu ve ‘Anında çözerim’ yazılı tişörtle gelen Sırp siyasetçi “Üzerimdeki bu tişörtle geldim çünkü, Putin’e Sırbistan’da artık Sputnik V’nin üretimi yapıldığı ve ayrıca pandemi sırasında ülkemizi düşündüğü ve yardım ettiği için bu şekilde teşekkür etmek istedim” diye konuştu.

Sputnik V’nin etkinliğinin Sırbistan’da çok övüldüğüne vurgu yapan Vlk, Rus aşısı ile aşılanan çok sayıda siyasetçi ve ünlü ismi tanıdığını belirterek, “İlk dozdan sonra bir-iki gün ateşim biraz yüksekti, ancak daha sonra kendimi eskisinden daha iyi hissetmeye başladım” ifadelerini kullandı.

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