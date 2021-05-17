Minsk: NATO, Belarus’u ve Rusya’yı vurma alternatiflerini çalışıyor olabilir

Belarus Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, NATO’ya ait stratejik bombardıman uçaklarının gösteri uçuşları sırasında büyük bir olasılıkla Belarus ve Rusya’yı vurma alternatiflerinin üzerinde çalıştığı belirtildi.

Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı İgor Korol, STV televizyonuna demecinde NATO’ya ait stratejik bombardıman uçaklarının gösteri uçuşları sırasında Belarus ve Rusya’yı vurma alternatiflerinin üzerinde çalıştığı olasılığını dışlamadı.

Korol, “NATO’ya, özellikle ABD’ye ait stratejik bombardıman uçaklarının gösteri uçuşları ne yazık ki giderek sıklaşmaya başladı. Bu yıl bitişik bölgede bu türden 9 uçuş gerçekleştirildi. Ve büyük bir olasılıkla bu gösteri uçuşları sırasında diğer çalışmaların yanı sıra hem Belarus Cumhuriyeti’ni hem de Rusya Federasyonu'nu vurma alternatiflerinin üzerinde çalışıldığı söylenebilir” diye konuştu.

Belarus tarafının her hafta NATO ülkelerine ait çeşitli keşif uçakları tarafından gerçekleştirilen 30’dan fazla uçuşu saptadığına dikkat çeken Korol, “Stratejik keşif uçaklarından taktik keşif ve saldırı maksatlı insansız hava araçlarına (İHA) kadar tüm uçaklar devreye alınmış durumda” ifadelerini kullandı.