NATO’dan Estonya’da 7 binden fazla askerin katılımıyla tatbikat

Estonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün ülkede NATO’nun 7 binin üzerinde askerin yer alacağı ‘Bahar Fırtınası’ isimli bir tatbikatın başlayacağı bildirildi. Rus uzmanlar tatbikatı Rusya’nın güvenliğine karşı bir tehdit olarak değerlendirdi.

Açıklamaya göre bugün Estonya’da başlayacak ‘Bahar Fırtınası’ isimli tatbikatta 7 binin üzerinde asker yer alacak.

ABD ordusundan yanı sıra Letonya, Polonya, İtalya, Fransa, Danimarka ve İngiltere’den piyade, hava ve donanma kuvvetleri askerleri tatbikata katılacak.

NATO’nun Estonya’daki kuvvetlerinin komutanı Paul Clayton, 5 Haziran’a kadar sürecek tatbikatı ordu eğitimleri açısından bir zirve olarak nitelendirdi.

Russia Today’in (RT) aktardığına göre Clayton, “Rusya tehdidinin yalnızca Estonya’nın değil, Baltık ülkeleri, Polonya ve Doğu Avrupa ülkelerinin en büyük güvenlik sorunu olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Clayton’ın ifadelerini değerlendiren uzmanlarsa Rusya sınırları yakınlarındaki bu tatbikatın ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

RT’ye konuşan Rus askeri uzman İvan Konovalov ‘tüm bunlar baştan aşağı provokasyon’ değerlendirmesini yaptı.