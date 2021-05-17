İspanya'da Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana uygulanan olağanüstü hal 9 Mayıs'ta sona erdi.

Ülkede olağanüstü hal döneminde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma ve misafirliğe gitme yasağı ile bar ve restoranlara getirilen müşteri kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından gelen ilk hafta sonunda binlerce kişi kendini eğlenmek için dışarı attı.

Sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla olağanüstü hal uygulamasının yaklaşık 7 ay sonra sonra ermesiyle Barcelona'da vatandaşlar, şehir merkezlerine ve sahillerde eğlenceler düzenledi.

İspanya polisi, pazar günü yaklaşık 9 bin kişiyi sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için dağıttıklarını ve meydanları boşalttıklarını açıkladı.

Kovid-19 kısıtlamalarının sona erdiği İspanya'da ilk haftasonu: Polis 9 bin kişilik kalabalığı dağıttı https://t.co/b2Vpb6t9X6 pic.twitter.com/xJSSfYHfLa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 17, 2021

Kültür bakanından 'sosyal mesafe' uyarısı​

Madrid'deki bir etkinlikte konuşan Kültür Bakanı José Manuel Rodríguez Uribes, gençleri sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeye çağırdı. Uribes, "Kısıtlamayla yaşamış olmanın ve dışarı çıkma ihtiyacının ne anlama geldiğini biliyorum, ancak eğlenirken güvenlik önlemlerine saygı göstermeye devam etmenizi rica ediyorum" dedi.

Öte yandan, kısıtlamaların kalkmasıyla turizmde de hareketlenme kaydedildi. Güneydoğu tatil beldesi Benidorm'daki otel rezervasyonlarının yüzde 60' yükseldiği belirtildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın cuma günkü verilerine göre, salgının başından beri ülkede 79 bin 339 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 3.6 milyon vaka kaydedildi. Nüfusun üçte birine ise en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.