Kayıt
20:23 17 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Bira- Pub- Bar

    Açılmanın 3. aşamasına geçen Britanya'da barların zararını telafi için yetişkin başı 62 litre bira içilmesi kampanyası

    © AFP 2021 / MARTY MELVILLE
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (797)
    0 77
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1043896710_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_706e43347cd1949509ea80ab724a09e1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202105171044526776-acilmanin-3-asamasina-gecen-britanyada-barlarin-zararini-telafi-icin-yetiskin-basi-62-litre-bira/

    Britanya'da toplumun temel taşı kabul edilen mahalle publarını hayata döndürmek için müdavimlere bu yaz alkol tüketimlerini artırmaları ve yetişkin başı 62 litre bira içmeleri çağrısı yapıldı.

    Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ı aşamalı normalleşme programı uyarınca bugün geçilen üçüncü aşamada bar ve restoranlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlarken, Britanya toplumunun temel taşı kabul edilen mahalle publarını hayata döndürmek için halka çağrı yapıldı. Aylarca kapalı kalmaktan dolayı iflas noktasına gelen pubları kurtarmak için toplumca zil zurna sarhoş olmak gerektiğine işaret edildi.

    Mali uzmanların hesaplamasına göre hizmet sektörünün pandemi başladığından beri uğradığı 25.66 milyar sterlinlik zararı telafi etmek için toplumca bu yaz kişi başına 62 litre bira içilmesi gerekiyor. Bira sevmeyenler için bu, 122 kadeh şaraba denk geliyor. 

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    RT (@rt)'in paylaştığı bir gönderi

    Borç içindeki şirketlere sorunlarını çözmeleri için danışmanlık hizmeti sunan Company Debt'in mali uzmanları, hayat memat mücadelesi veren hizmet sektörünü kurtarmanın ve pubları iflastan korumanın en iyi yolunun çılgınca içmek olduğu sonucuna vardı.

    Danışmanlık şirketinin websitesinde yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

    "Britanya'nın yiyecek ve içki endüstrisinin Kovid-19 nedeniyle en az 25.66 milyar sterlin kaybettiğini hesaplayan son tahminlerin ışığında pandemi öncesi seviyelere ulaşmak için herkesin ne kadar harcama yapması gerektiğini merak ettik. Özellikle en çok eli kolu bağlanan sektörlerden biri olan pubların ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu merak ettik. Britanya'da 52 milyon yetişkin bulunduğu verisi üzerinden yetişkin başına 62 litre bira içilmesi gerektiği sonucuna ulaştık." 

    Bu hesaplama üzerinden başlatılan kampanya için "Mahallenin pubının sana ihtiyacı var" posterleri hazırlandı. 

    Mali zorluklarla mücadele eden 40 bin bar ve puba destek çağrısı yapan posterde "Ortalama bir pubın Kovidin sektöre etkisiyle baş edebilmesi için bu yıl her müşterisinin ilave 382 sterlin harcamasına ihtiyacı var. Üstünüze düşeni yaptığınız için teşekkür ederiz" denildi. Her müdavimin üstüne düşenin de 62 litre bira ya da 122 kadeh şarap içmek olduğu belirtildi.

    İçkiciliğiyle tanınan Büyük Britanya toplumunun bu çağrıya yanıtının "Meydan okuma kabul edildi" olması bekleniyor.

    Alkol tüketmeyenlerin de kampanyaya destek olmak için 976 paket cips ya da 40 ızgara tabağı yemesi gerekiyor.

    Britanya'da bugünden itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılmasına, pub, bar, restoranların iç mekanlarda müşteri kabul etmesine, futbol maçlarının 10 bine kadar seyircili oynanmasına geçildi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (797)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Filistinlilere destek gösterisine katılanlar
    Dünyada Filistin'e destek gösterileri
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet