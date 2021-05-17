Açılmanın 3. aşamasına geçen Britanya'da barların zararını telafi için yetişkin başı 62 litre bira içilmesi kampanyası

Britanya'da toplumun temel taşı kabul edilen mahalle publarını hayata döndürmek için müdavimlere bu yaz alkol tüketimlerini artırmaları ve yetişkin başı 62 litre bira içmeleri çağrısı yapıldı.

Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ı aşamalı normalleşme programı uyarınca bugün geçilen üçüncü aşamada bar ve restoranlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlarken, Britanya toplumunun temel taşı kabul edilen mahalle publarını hayata döndürmek için halka çağrı yapıldı. Aylarca kapalı kalmaktan dolayı iflas noktasına gelen pubları kurtarmak için toplumca zil zurna sarhoş olmak gerektiğine işaret edildi.

Mali uzmanların hesaplamasına göre hizmet sektörünün pandemi başladığından beri uğradığı 25.66 milyar sterlinlik zararı telafi etmek için toplumca bu yaz kişi başına 62 litre bira içilmesi gerekiyor. Bira sevmeyenler için bu, 122 kadeh şaraba denk geliyor.

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Borç içindeki şirketlere sorunlarını çözmeleri için danışmanlık hizmeti sunan Company Debt'in mali uzmanları, hayat memat mücadelesi veren hizmet sektörünü kurtarmanın ve pubları iflastan korumanın en iyi yolunun çılgınca içmek olduğu sonucuna vardı.

Danışmanlık şirketinin websitesinde yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

"Britanya'nın yiyecek ve içki endüstrisinin Kovid-19 nedeniyle en az 25.66 milyar sterlin kaybettiğini hesaplayan son tahminlerin ışığında pandemi öncesi seviyelere ulaşmak için herkesin ne kadar harcama yapması gerektiğini merak ettik. Özellikle en çok eli kolu bağlanan sektörlerden biri olan pubların ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu merak ettik. Britanya'da 52 milyon yetişkin bulunduğu verisi üzerinden yetişkin başına 62 litre bira içilmesi gerektiği sonucuna ulaştık."

OK, I'll do my bit



Evening Standard: Brits urged to drink 124 pints each to help struggling pubs get back on their feet.https://t.co/tsB8TMQCYB



via @GoogleNews — Ed Lacey (@EdLacey) May 15, 2021

Bu hesaplama üzerinden başlatılan kampanya için "Mahallenin pubının sana ihtiyacı var" posterleri hazırlandı.

Mali zorluklarla mücadele eden 40 bin bar ve puba destek çağrısı yapan posterde "Ortalama bir pubın Kovidin sektöre etkisiyle baş edebilmesi için bu yıl her müşterisinin ilave 382 sterlin harcamasına ihtiyacı var. Üstünüze düşeni yaptığınız için teşekkür ederiz" denildi. Her müdavimin üstüne düşenin de 62 litre bira ya da 122 kadeh şarap içmek olduğu belirtildi.

İçkiciliğiyle tanınan Büyük Britanya toplumunun bu çağrıya yanıtının "Meydan okuma kabul edildi" olması bekleniyor.

Alkol tüketmeyenlerin de kampanyaya destek olmak için 976 paket cips ya da 40 ızgara tabağı yemesi gerekiyor.

Britanya'da bugünden itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılmasına, pub, bar, restoranların iç mekanlarda müşteri kabul etmesine, futbol maçlarının 10 bine kadar seyircili oynanmasına geçildi.