İngiltere Sağlık Bakanı: Hindistan varyantı, aşılanmış yaşlıları etkilemiyor

Bugün yaptığı açıklamada İngiliz bakan Hancock, hastaneye kaldırılan koronavirüs hastalarının çoğunun aşılanmadığını belirterek, aşının yaşlı nüfusu Hindistan varyantından koruduğunu ifade etti.

Indian variant not affecting vaccinated older people - UK health minister https://t.co/P7TT4jPEzP pic.twitter.com/IhMq14gzqJ — Reuters UK (@ReutersUK) May 17, 2021

​Hancock, B.1.617.2 adı verilen Hindistan varyantının şu ana kadar 2 bin 323 kişide görüldüğünü söyledi.

Parlamentoya verdiği demeçte Hancock, "Bu, yeni varyantın aşılanmış gruplara girme eğiliminde olmadığını göstermekle birlikte, aşı yaptırmanın önemini bir kez daha vurguluyor" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, Kuzeybatı'daki Bolton bölgesinde hastaneye kaldırılan 19 kişiden çoğuğunun, durumu elverişli olmasına rağmen aşı olmadığını kaydetti.