Sırbistan Dışişleri Bakanı: NATO üyesi olmayı planlamıyoruz, Rusya'nın dostu olarak kalacağız

Geçen hafta Moskova'yı ziyaret eden Vulin, Rus basınına verdiği demeçte NATO'ya üyelik konusunda açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Belgrad'ı NATO'ya çekmek için sürekli baskı uyguladığını belirten Vulin, Sırbistan'ın Bosna Hersek'le birlikte NATO'ya girmeyen ve İttifak'la özel ilişkileri bulunmayan tek ülke olduğuna dikkat çekti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in askeri tarafsızlık politikasını uygulamaya koyduğunu ve NATO'ya üyelik konusunda hiçbir girişimde bulunmadıklarını kaydeden Vulin, "Sırbistan, bize yapılanları asla başkalarına yapmayacak. NATO üyesi olsaydık, belki de küçük bir tarafsız ülkeyi bombalamak zorunda kalabilirdik. Sırp subaylarına sadece Sırplar emir verir. Bu nedenle, Sırbistan'ın tutumunu değiştirmeyeceğinden ve tarafsız ülke olarak kalacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Rusya-Sırbistan ilişkilerinin şu anda tarihi zirveye ulaştığının altını çizen Vulin, "Rusya, kendi ihtiyacı her şeyini bizimle paylaştı ve biz bunu unutamayız. İkili ilişkiler tutarlı bir şekilde gelişiyor. Siyasi açıdan Rusya'yla ilişkilerin gelişmesi için çalışan nesilden olduğum için gururluyum" dedi.

Vulin, Sırbistan'ın Rusya'nın dostu olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.