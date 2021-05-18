Araştırma: AstraZeneca aşısının ardından ikinci doz Pfizer güvenli

İspanya'da yapılan bir araştırma, AstraZeneca aşısının ilk dozunu almış kişilere ikinci doz olarak Pfizer uygulamanmasının güvenli ve etkili olduğunu ortaya koydu.

devlet destekli Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından farklı firmaların ürettiği koronavirüs aşı dozlarının karıştırılmasına ilişkin bir araştırma gerçekleştirildi

Combivacs isimli çalışmada araştırmacılar, AstraZenaca aşının ilk dozunun ardından ikinci doz olarak Pfizer aşısı uygulanan kişilerde bağışıklık geliştiği sonucuna ulaştıklarını bildirdi. Buna göre, karışık doz aşı uygulanan deney grubundakilerde, yalnızca AstraZenaca uygulanan kontrol grubuna göre, 30 ila 40 kat daha fazla bağışık tepkisi gelişti.

600 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, yalnızca birkaç kişide ciddi yan etkiler görüldüğü belirtildi.

Mezclar Pfizer y Astra Zeneca es seguro y aumenta la respuesta inmune https://t.co/YAz2UIicDa — Diario de León (@diariodeleon) May 18, 2021

​Araştırmanın, nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle 60 yaş altının AstraZeneca ile aşılamanın nisan ayında askıya alınmasının ardından başlatıldığı belirtildi. Çalışmanın, hali hazırda ilk doz AstraZeneca aşısı vurulduktan sonra ikinci dozunu alamayan 60 yaş altı kişiler için alternatif tamamlayıcı yollar bulmayı amaçlandığı vurgulandı.

Avrupa'da birçok ülke kan pıhtılaşması nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.