San Marino’da Sputnik V aşısını ilk yaptıran Letonyalı turistler oldu

San Marino’da yabancı turistler için dün başlatılan aşılama kampanyası çerçevesinde yurtdışından şimdiye kadar Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılanmak için 100’ün üzerine talep geldiği bildirildi.

Sağlık Koruma ve Sosyal Konular Devlet Sekretaryası’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre San Marino’da yabancı turistler için dün başlatılan aşılama kampanyası çerçevesinde yurtdışından şimdiye kadar Sputnik V aşısı ile aşılanmak için 120 başvuru yapıldı.

Kurum yetkilisi, “Dün 100 başvuru yapıldı, bu sabah ta 20 başvuru daha geldi, işleme alınacak. Letonya'dan gelen turistlere ilk beş aşıyı uyguladık. Onlar önceden rezervasyon yaptırmıştı” diye konuştu.

Corriere Di Bologna: From words to deeds. First vaccine tourists from Latvia are already in #SanMarino for #SputnikV. San Marino announced the launch of vaccine tourism program on May 12

✌️https://t.co/HwYJCRm49b — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 18, 2021

​İtalya’da yaşayan yabancılardan çok fazla talep geldiğine dikkat çeken yetkili, bu kişilere de Sputnik V aşısı önerildiğini, San Marino halkının yüzde 90’ının aşılanmasında da Rus aşısı kullanıldığını vurguladı. Yetkili, bununla birlikte İtalya ile San Marino'da aşıların tanınması konusunda bir anlaşma olmaması nedeniyle İtalyanların kabul edilemediğini sözlerine ekledi.

Yurtdışında yaşayan San Marino vatandaşlarının Sputnik V ile Pfizer’in aşısı arasında seçim yapabildiklerini söyleyen yetkili, “Yabancılar, kendi ülkelerine dönmektense San Marino'ya gitmelerinin daha kolay olduğuna karar veriyorlar. Bu kişilerin çoğu Belçika, İsviçre, İrlanda gibi Avrupa ülkelerinden. Bugün Çin, Filipinler ve Dubai'den de telefonlar geldi” ifadelerini kullandı.

Aşı turizminin, programın ziyaretçilerin aşılarının izlenmesine olanak tanıyan 20'den fazla akredite otel aracılığıyla gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen yetkili, başvuruyu alan otellerin devlet hastanesindeki rezervasyon servisine ilettiklerini ifade etti.

İtalya Yarımadası’nda Apenin Dağları’nın bir bölgesinde yer alan bu küçük ülkede koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen turistlere bugün itibarıyla böyle bir hizmet sunuluyor. Yabancı turistlerin otellerden birinde oda rezervasyonu yaptırması ve Monte Titano’da 21 ila 28 gün arayla 3’er günden iki kez olmak üzere toplamda en az altı gün geçirmesi gerekiyor. Otel hariç iki enjeksiyon ile yapılan aşılamanın fiyatı ise 50 euro.

Daha önce San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, ülkede Sputnik V aşısından bir miktar ‘fazlalık’ oluştuğu ve bu sayede yerel yetkililerin yabancılara aşılama organizasyonuna başlama imkanı sağladığı belirtilmişti.

Son verilere göre San Marino’da şimdiye kadar 38 binden fazla doz aşı uygulaması yapıldı, aşının ilk dozunu 21.8 bin kişi almış oldu. Bu rakam, San Marino nüfusunun üçte birini oluşturuyor. Aşılama kampanyasının 31 Mayıs’ta sonlandırılması planlanıyor.